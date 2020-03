(ANSA) – BERLINO, 8 MAR – Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha emanato una nuova indicazione: per contrastare il diffondersi del coronavirus il governo consiglia di annullare eventi e manifestazioni che superino i mille partecipanti. Lo riporta la stampa locale. Nei giorni scorsi in Germania erano state annullate una serie di fiere sempre per prevenire la diffusione del virus.