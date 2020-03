Coronavirus: casi in Gb salgono a 273, oltre 60 in più

(ANSA) – LONDRA, 8 MAR – Ancora un’impennata dei contagi accertati da coronavirus nel Regno Unito, saliti a 273 secondo l’aggiornamento odierno del ministero della Sanità britannico. L’incremento rispetto al dato finale di ieri sera, 209, è di 64 casi in più, nuovo picco in cifra assoluta. Mentre il numero di test eseguiti ha raggiunto quota 23.513, con circa 2000 tamponi in più su ieri. Intanto, i morti in conseguenza dell’infezione restano ufficialmente 2 nel Paese, una donna e un uomo anziani, già in condizione di salute precaria.