(ANSA) – AOSTA, 8 MAR – Le società di gestione dei comprensori sciistici stanno valutando la chiusura generalizzata entro la prossima settimana. Lo spiega all’ANSA Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funivie (Anef) e titolare degli impianti di San Martino di Castrozza: “In Lombardia è tutto chiuso da questa mattina, gli altri sono aperti con alcune limitazioni come il Veneto, ma la clientela è calata in maniera impressionante e stiamo valutando la decisione di chiudere, la Valle d’Aosta ha già deciso, al Nord Est stiamo valutando l’opportunità di chiudere in settimana”.