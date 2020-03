(ANSA) – ROMA, 08 MAR – (v. ‘Coronavirus: Tommasi vuole stop…’ delle 16:15). “Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi”. Lo ha dichiarato all’ANSA il presidente della Figc, Gabriele Gravina. (ANSA).