6 Nazioni:Scozia-Francia 28-17;trofeo non assegnato a marzo

(ANSA) – ROMA, 08 MAR – La vittoria nel Sei Nazioni 2020, e quindi il trofeo di campione del torneo, non verrà assegnato nel prossimo fine settimana, come avrebbe dovuto essere in una situazione normale. Infatti la Francia ha perso oggi in Scozia per 28-17 vedendo quindi svanire la possibilità di fare il Grande Slam, ovvero vincere tutte le partite, fatto che l’avrebbe resa irraggiungibile. Invece così non è, i Coqs hanno perso e quindi rimangono in corsa anche l’Irlanda, che nell’ultimo turno giocherà contro i francesi a Parigi, e l’Inghilterra che però sabato prossimo, così come accaduto per Irlanda-Italia, non giocherà contro gli azzurri per le conseguenze del Coronavirus. Quindi ora il Board del torneo dovrà stabilire le nuove date delle due partite che l’Italia non ha potuto disputare, oppure decidere che il titolo di quest’anno non venga assegnato. (ANSA).