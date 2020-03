‘‘Buscando Justicia” una batalla por la libertad

CARACAS.- Cines Unidos anuncia el estreno de “Buscando Justicia”, un melodrama racial basado en hechos reales acontecidos a finales de los años ochenta. La nostalgia está de moda en el milenio y los espectadores reclaman contenidos que evoquen otras épocas. Así llega este desgarrador largometraje que protagonizan las estrellas de la comunidad afroamericana en Hollywood.

Una historia real poderosa y estimulante, “Buscando Justicia” sigue al joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y su batalla por la justicia que ha hecho historia. Después de graduarse de Harvard, Bryan tuvo su selección de trabajos lucrativos. En cambio, se dirige a Alabama para defender a los condenados injustamente o que no tuvieron la representación adecuada, con el apoyo de la defensora local Eva Ansley (Larson). Uno de sus primeros casos, y el más incendiario, es el de Walter McMillian (Foxx), quien, en 1987, fue sentenciado a muerte por el notorio asesinato de una niña de 18 años, a pesar de la preponderancia de pruebas que demuestran su inocencia y el hecho de que el único testimonio en su contra provino de un criminal con el motivo de mentir. En los años siguientes, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, con las probabilidades y el sistema en contra de ellos.

El filme suma un reparto de figuras ganadoras del Oscar y de actores nominados al premio de la academia. Es el caso de Michael B. Jordan, uno de los intérpretes más taquilleros de los últimos tiempos, sobre todo por la influencia de las franquicias donde presta su imagen y su envergadura física, como héroe de acción. Ahora disfrutamos de un cambio de registro en su carrera, al encarnar a un personaje aparentemente común, pero auténticamente sobrehumano en su batalla por la defensa de los derechos civiles y humanos. El casting se beneficia también de las notables contribuciones de Brie Larson y Jamie Foxx.

Inspirado en la novela original de Bryan Stevenson, el director Destin Daniel Cretton logra desarrollar el contexto biográfico de la trama con la ayuda del coguionista: Andrew Lanham, basado en el libro de Stevenson Just Mercy: A Story of Justice and Redemption. Cretton le agrega un toque personal y cercano que invita a los espectadores a romper con sus prejuicios delante de la tragedia escenificada por una producción deslumbrante.

Emocionante y conmovedora, “Buscando Justicia” llega a las salas de Cines Unidos, ubicadas en las principales ciudades del país.