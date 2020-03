TERNI. – Il centrodestra si aggiudica le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, eleggendo Valeria Alessandrini, esponente della Lega sostenuta anche da Fdi e Fi.

Successo che conferma quello ottenuto alle politiche del marzo 2018 da Donatella Tesei, poi eletta presidente della Regione e quindi dimessasi. In base al dato definitivo di tutte le 509 sezioni, diffuso dal ministero dell’Interno, Alessandrini, consigliere regionale del carroccio ed ex assessore alla Scuola del Comune di Terni, ha ottenuto il 53,7% dei voti.

Al 38% si è attestata Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde, al 38%. Molto più staccati Roberto Alcidi, del Movimento 5 stelle, al 7,4%, e Armida Gargani per Riconquistare l’Italia, 0,7%. Alessandrini ha migliorato il risultato di Tesei, che aveva ottenuto il 38,5% dei consensi, e anche Mascio ha fatto meglio di Simonetta Mignozzetti, 25,6%.

Crollo invece del Movimento 5 stelle che alle politiche aveva ottenuto il 28% nel collegio. Le suppletive hanno comunque registrato un vistoso calo dei partecipanti alla consultazione. Il dato definitivo dei votanti si è infatti attestato al 14,55% mentre alle politiche di un anno fa era stato del 76,78%. Su 306 mila 382 elettori si sono recati ai seggi in 44 mila 580.

“In Umbria si conferma un centrodestra unito e forte”, il primo commento di Valeria Alessandrini. “E’ una grandissima soddisfazione e sono pronta a mettermi a disposizione della Nazione”, ha aggiunto parlando con l’ANSA.

“Nel Paese c’è una situazione difficile – ha sottolineato Alessandrini – e stiamo vivendo una grande emergenza. Sono vicina a tutte le persone in campo, in particolare il personale sanitario e la polizia penitenziaria”. Alessandrini ha quindi rivolto un “grazie” alla presidente della Regione Donatella Tesei e ai sindaci “che hanno garantito un voto in sicurezza per i cittadini nonostante l’emergenza coronavirus”. “E ora al lavoro”, ha concluso Alessandrini.

(di Claudio Sebastiani/ANSA)