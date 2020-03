(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Con la decima Top 10 nelle ultime 11 apparizioni Rory McIlroy si conferma il re del golf mondiale. Il 5/o posto all’Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour, ha permesso al nordirlandese di allungare il gap nei confronti degli inseguitori. Il 30enne di Holywood, dopo essere diventato il terzo giocatore di sempre per numero di settimane complessive (ora è quota 100) a sedere sul trono del world ranking – meglio di lui hanno fatto solo Tiger Woods (683) e Greg Norman (331) – superando una leggenda come Nick Faldo, continua nel suo momento d’oro. Sempre più leader con 9.4164 punti, ha approfittato dello stop di Jon Rahm (2/o con 8.6096), a riposo a Orlando, e del nuovo passo falso di Brooks Koepka (3/o nel ranking con 7.9094), 47/o in Florida. Le uniche variazioni nella Top 10 mondiale riguardano Webb Simpson (da 8/o a 7/o con 5.9408), Patrick Reed (da 9/o a 8/o con 5.9276) e Adam Scott (da 7/o a 9/o con 5.9096). Balzo in avanti per Tyrrell Hatton che, con il primo exploit sul PGA Tour nell’Arnold Palmer è passato dalla 32/a alla 22/a posizione. Invariata quella di Tiger Woods (sempre 11/o con 5.5567), mentre ha perso ancora terreno Francesco Molinari (out in Florida per un infortunio alla schiena), da 26/o a 28/o (3.4929). Per quel che riguarda gli altri azzurri, Andrea Pavan è scivolato fuori dalla Top 100 mondiale (ora è 103/o con 1.5117). (ANSA).