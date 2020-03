(ANSA) – KHARTOUM, 9 MAR – Il primo ministro del Sudan è scampato per poco ad un attentato dinamitardo che mirava a ucciderlo mentre era in automobile, nel centro di Khartoum,ma sarebbe rimasto illeso, secondo la tv di stato e il suo capo di gabinetto. Ma secondo una radio di stato, invece, il premier Abdallah Hamdok è stato “portato in ospedale” e i terroristi hanno anche sparato oltre a detonare la bomba.