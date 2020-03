Truffe assicurazioni, arrestato broker Pistoia per 74 casi

(ANSA) – PISTOIA, 9 MAR – Per truffe perpetrate nel settore delle assicurazioni, in particolare con vittime gli anziani, la guardia di finanza ha arrestato un broker di Pistoia cui è stata applicata la misura del braccialetto elettronico. I militari gli attribuiscono 74 casi di truffa, per un danno complessivo di circa 340.000 euro. Alle vittime sarebbero state fatte sottoscrivere polizze fasulle che non sono mai state attivate presso le compagnie di assicurazioni proposte di volta in volta. Anche i documenti, spiega la GdF, venivano contraffatti. Le indagini sono partite da denunce di ignari clienti che in controlli di polizia stradale venivano a conoscenza che il loro veicolo risultava senza copertura assicurativa Rc auto. Un fulmine a ciel sereno che li ha convinti a rivolgersi alle autorità. Dalle denunce le Fiamme Gialle hanno individuato il sistema attuato dal broker che si sarebbe impossessato illecitamente delle somme che gli venivano pagate: le polizze, in realtà, non venivano attivate e i veicoli erano scoperti.