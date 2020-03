Fiamma olimpica accesa senza spettatori

(ANSA) – ATENE, 9 MAR – La cerimonia di accensione della fiamma olimpica per i Giochi di Tokyo di quest’estate si terrà senza spettatori a causa dell’epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il Comitato olimpico greco. Solo 100 ospiti accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 potranno partecipare all’evento in programma giovedì a Olimpia, sede degli antichi Giochi. Anche la prova generale prevista per mercoledì sarà chiusa al pubblico. La fiamma per Tokyo 2020 sarà consegnata agli organizzatori di Tokyo in un’altra cerimonia il 19 marzo ad Atene, dopo una staffetta che attraverserà 37 città e 15 siti archeologici. I sindaci di questi centri sono stati invitati a seguire tutte le misure di sicurezza decise dal ministero della Sanità greco.