Coronavirus:Chiavari,avvisi al megafono ‘non uscite di casa’

(ANSA) – GENOVA, 9 MAR – “Attenzione, si invita la cittadinanza a restare il più possibile a casa per evitare il contagio”: con questo avviso acustico a Chiavari (Genova) alcuni mezzi della Polizia Municipale da questa mattina diffondono con megafono l’invito a non uscire uscire, vista l’emergenza legata al Coronavirus. E’ “una misura precauzionale necessaria da attuare in ogni famiglia: è strettamente necessario attenersi alle disposizioni ministeriali e regionali, dimostrando senso civico e responsabilità – segnala il sindaco di Chiavari Marco Di Capua -. Domani mattina riuniremo di nuovo la task force comunale per procedere allo studio di ulteriori misure di prevenzione e contenimento, non in conflitto con il Dpcm dell’8 marzo”. (ANSA).