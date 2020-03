Sassuolo stende Brescia con doppietta di Caputo

REGGIO EMILIA. – La doppietta di Caputo e la perla di Boga regalano tre punti importanti al Sassuolo in quella che dovrebbe essere stata l’ultima di serie A prima di una lunga pausa. E’ l’ottava sconfitta nelle ultime undici gare per il Brescia inchiodato all’ultimo posto in classifica.

Singolare e in linea con i tempi che stiamo vivendo l’esultanza di Caputo dopo il primo gol quando, dopo aver segnato, recupera un foglio dalla panchina e mostra alle telecamere il suo invito: “Andrà tutto bene, restate a casa”.

All’inizio nel Sassuolo, fuori Magnanelli per problema muscolari, ritrova una maglia titolare Bourabia, mentre Rogerio rientra al posto di Kyriakoupolos. Nel Brescia, Balotelli única punta, alle sua spalle Zhmrhal e Aye. In difesa debutta il giovane Andrea Papetti, classe 2002.

Parte meglio e gioca anche meglio per tutto il primo tempo il Brescia che crea piu occasioni rispetto al Sassuolo. Al 5′ Romagna ferma Bisoli lanciato a rete. Risponde la squadra di casa con una conclusione debole di Djuricic, tutto facile per Joronen. Ancora Bisoli al 10′ cerca la via del gol da fuori area, ma Consigli è attento.

Il Brescia pressa molto alto sui portatori di palla del Sassuolo che ha un maggiore possesso ma non punge. Alla mezz’ora il Sassuolo perde Berardi (alla sua 250/a gara in neroverde) per un problema muscolare sostituito da Deferel. Insiste il Brescia che sfiora due volta il vantaggio prima di subire il gol. Al 34′ la mezza girata di Balotelli dall’area piccola impegna Consigli che devia in angolo. Al 40′ colpo di testa ravvicinato di Zmrhal, se la cava sulla linea di porta ancora il portiere di casa. Nel finale del tempo un rinvio sbagliato di Chancellor regala palla a Defrel che serva Caputo il quale da posizione favorevole firma il vantaggio.

Inizio del secondo tempo nel segno del Sassuolo che colpisce al 4′ la traversa con Ferrari. Al 6′ punizione di Locatelli, Joronen va a deviare la palla destinata all’incrocio dei pali.Al 16′ il Sassuolo raddoppia: lancio dalle retrovie di Bourabia, la difesa del Brescia è tutta sbilanciata, palla a Caputo che di sinistro batte Joronen. Tredicesimo gol stagionale per l’attaccante.

Ancora Sassuolo: al 22 occasione per Caputo, due minuti dopo il palo esterno di Boga. Al 25′ infortunio che pare abbastanza grave a Romagna. Il difensore molto sofferente viene portato a spalla fuori dal campo. É la terza forzata sostituzione nelle file del Sassuolo. Il tris lo firma Boga al 29′ che parte palla al piede da centrocampo e con una aziona travolgente supera Joronen.