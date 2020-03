Calcio, Vinotinto: tre italo-venezuelani nella lista di Peseiro

CARACAS. – Il neollenatore della nazionale venezuelana di calcio, José Peseiro, ha diramato la lista dei 39 preconvocati in cui spiccano i nomi di tre italo-venezuelani: Fernando Aristeguieta De Luca, Nahuel Ferraresi e Jefferson Savarino. Ci sono anche due giocatori che militano nella nostra Serie A: John Chancellor (in forza al Brescia) e Tomás Rincón (Torino).

Il grande assente in questa lista é l’attaccante ex Torino, Josef Martínez, out per un infortunio che lo terrà per un po’ di tempo ai box.

La Vinotinto a fine mese sarà impegnata nel doppio confronto di qualificazione verso il mondiale Qatar 2022, prima affronterà la Colombia (a Barranquilla il 27 marzo alle 14:30 ora di Caracas) e poi il Paraguay (a Mérida il 31 alle 18:00 ora di Caracas).

Questa la lista dei convocati del portoghese José Peseiro

Portieri: Joel Graterol (América de Cali, Colombia), José Contreras (Deportivo Táchira), Rafael Romo (Silkeborg IF, Danimarca), Wuilker Fariñez (Millonarios, Colombia)

Difensori: Alexander González (CD Mirandés, Spagna), Bernardo Añor (Caracas), Gabriel Benítez (atlético Venezuela), Jhon Chancellor (Brescia, Italia), Luis Mago (Universidad de Chile, Cile), Mikel Villanueva (Malaga, Spagna), Nahuel Ferraresi (Porto B, Portogallo), Roberto Rosales (Leganés, Spagna), Rolf Feltscher (Los Ángeles Galaxy, USA), Ronald Hernández (Aberdeen, Scozia), Wilker Ángel (Ajmat Grozni, Russia), Yordan Osorio (FC Zenit, Russia)

Centrocampisti: Adalberto Peñaranda (Watford, Inghilterra), Arquímedes Figuera (Universidad Cesar Vallejo, Perú), Bernaldo Manzano (Atlético Bucaramanga, Colombia), Darwin Machis (Granada, Spagna), Eduard Bello (Deportes Antofagasta, Cile), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro, Brasile), Jhon Murillo (CD Tondela, Portogallo), Juan Añor (Málaga, Spagna), Junior Moreno (DC United, USA), Luis Seijas (Independiente Santa Fe, Colombia), Renzo Zambrano (Portland Timbers, USA), Rómulo Otero (Atlético Mineiro, Brasile), Ronaldo Lucena (Jaguares FC, Colombia), Samuel Sosa (AD Alcorcón, Spagna), Sergio Córdova (Augsburgo, Germania), Tomas Rincón (Torino, Italia), Yangel Herrera (Granada, Spagna), Yeferson Soteldo (Santos, Brasile)

Attaccanti: Andrés Ponce (Ajmat Grozni, Russia), Fernando Aristeguieta De Luca (Monarcas Morelia, Messico), Jan Carlos Hurtado (Boca Juniors, Argentina), Jhonder Cádiz (Dijon FC, Francia) e Salomón Rondón (Dalian Yifang, Cina).

(di Fioravante De Simone)