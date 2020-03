MADRID – Il contagio per coronavirus si estende anche in Spagna. La necessità di arginare il virus, soprattutto a tutela di quella estesa fascia della popolazione più a rischio, ha consigliato provvedimenti a volte anche radicali. Quindi, scuole e università chiuse, manifestazioni sportive internazionali a porte chiuse e così via di seguito. Insomma, sospensione di attività che richiamano pubblico in luoghi chiusi.

La presentazione dei romanzi dello scrittore Fabio Bussotti, da anni radicato a Madrid, era in programma per giovedì 12 marzo presso la Biblioteca Eugenio Trías del parco “El Retiro”. Ma il buon senso dell’autore e degli organizzatori ha consigliato di rinviare la manifestazione culturale, anche nel caso in cui la biblioteca restasse aperta. È un atteggiamento di responsabilità sociale. L’appuntamento con il commissario Bertone, il personaggio centrale dei romanzi di Bussotti, è comunque solo rinviato.

Redazione Madrid