(ANSA) – ROMA, 10 MAR – “Siamo d’accordo” con l’estensione a tutta Italia della zona rossa “e siamo convinti che sia la scelta giusta per il Pese, che sia lo soluzione per evitare che ci sia la diffusione del contagio, che rischia di mandare al collasso il sistema dell’accoglienza ospedaliera. E’ giusto avere consenso e dire: diamo tutti una mano”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta facebook.