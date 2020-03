(ANSA) – BRUXELLES, 10 MAR – “I prossimi giorni e mesi saranno cruciali per la nostra reazione e gli stati membri devono concentrarsi sugli sforzi per contenere fortemente il virus soprattutto dove ci sono pochi casi”. Lo ha detto la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides. “I provvedimenti che vediamo toccano i nostri cittadini e la loro vita quotidiana – ha aggiunto – e le decisioni prese dai governi non sono prese alla leggera ma vanno seguite alla lettera”.