Coronavirus: Crimi, grazie a Bonafede e a agenti impegnati

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – “È un momento difficile per tutti i cittadini. A tutti vengono richiesti sforzi e sacrifici per combattere insieme e più efficacemente il Coronavirus. Le carceri non devono essere da meno. Le misure messe in campo per contenere i contagi nelle nostre strutture di detenzione sono a tutela delle persone recluse e dei loro cari, e di tutto il personale in servizio. Ringrazio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per il lavoro fatto finora. E ringrazio la polizia penitenziaria, le forze dell’ordine e tutte le istituzioni impegnate a far rispettare le prescrizioni introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza”. Così il capo politico Vito Crimi in un post pubblicato su Facebook.