(ANSA) – PARIGI, 10 MAR – “Siamo soltanto all’inizio di questa epidemia” di coronavirus in Francia: lo ha detto questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, visitando una centrale che gestisce le chiamate urgenti in un ospedale parigino. “Siamo solo all’inizio, bisogna essere molto chiari, lucidi – ha detto Macron -. Siamo organizzati e in particolare i nostri Pronto Soccorso affrontano l’inizio della crisi”.