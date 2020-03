Monossido carbonio, donna morta in casa all’isola d’Elba

(ANSA) – CAPOLIVERI (LIVORNO), 10 MAR – Una donna di 73 anni è morta probabilmente a causa dell’inalazione di monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia di casa a Capoliveri (Livorno) all’Elba. Nella casa c’erano la sorella, di 77 anni, che è stata soccorsa con sintomi di intossicazione e trasferita in ospedale, e la figlia che invece non ha avuto conseguenze. Secondo una ricostruzione dei soccorritori – vigili del fuoco, carabinieri e 118 -, è stata proprio la figlia a dare l’allarme, ma per la 73/enne purtroppo non c’è stato niente da fare e il medico ha constatato il decesso. La caldaia è stata messa sotto sequestro e verrà accertata la causa dell’eventuale malfunzionamento.