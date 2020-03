Sospesi tutti i voli tra Spagna e Italia

MADRID – Sospesi tutti i voli diretti tra Italia e Spagna fino al 25 marzo. Lo hanno reso noto in conferenza stampa la ministra Maria Jesús Montero, portavoce del Governo, e il ministro della Sanità, Salvador Illas, dopo il consueto Consiglio dei ministri del martedì. Il provvedimento, già pubblicato nel “Boletín Oficial del Estado”, entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. Ciò rappresenta un duro colpo alle relazioni tra i due Paesi ma risponde alla necessità di evitare nuovi contagi “importati” dall’Italia, il Paese più colpito dal virus. Quello tra Italia e Spagna rappresenta anche il maggior traffico quotidiano di cittadini Non si hanno ancora proiezioni sul costo economico del provvedimento.

Attualmente solo a Madrid i morti per coronavirus sono 21. In Spagna, nel suo complesso 35. I contagiati a Madrid sono 782, quasi la metà dei 1622 in tutto il paese, ma le cifre subiscono aggiornamenti ora dopo ora.

Il Parlamento, dal canto suo, ha deciso di chiudere le porte per almeno una settimana. Chiusura anche di scuole e università, sospensione di qualunque evento pubblico e privato e rinvio di manifestazioni culturali. Non si salva neanche il campionato di calcio. Questo non è stato sospeso, ma le partite per due settimane si giocheranno a porte chiuse. Stesso discorso per qualunque competizione sportiva nazionale o internazionale, professionista o amateur.

Ormai il coronavirus si è diffuso in tutto il Paese, ad eccezione delle Comunità Autonome di Ceuta, nello stretto di Gibilterra, e di Melilla, che si affaccia al Mar Mediterraneo. le autorità temono che si possa verificare un intasamento nei centri sanitari che già sono sotto stress. La fascia della popolazione più colpita dal coronavirus è quella degli anziani.

