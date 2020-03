Calcio: Cagliari fermo, sospesi anche gli allenamenti

(ANSA) – CAGLIARI, 10 MAR – Stop al campionato. E anche il Cagliari si ferma: allenamenti sospesi, si riprende sabato prossimo alle 15. L’ultima partita giocata dai rossoblù è stata quella con la Roma dell’1 marzo. Ed è stata la gara (sconfitta casalinga 4-3) che ha deciso la sorte del tecnico Rolando Maran, sostituito in panchina da Walter Zenga. Ma, tra un rinvio e l’altro, l’ex portiere della Nazionale non ha potuto ancora preparare la squadra per una partita di campionato: il Cagliari è sceso in campo alla Sardegna Arena, ma solo in un’amichevole con l’Olbia a porte chiuse (1-0, gol di Simeone). Nel frattempo la squadra, dopo i recuperi di domenica e lunedì, ora è al dodicesimo posto in classifica. A sette punti dalla sesta posizione (occupata dal Napoli) utile per i preliminari di Europa League. Ma anche alla stessa distanza dalle terzultime, Lecce e Genoa, due squadre che nelle ultime settimane hanno accelerato il ritmo e si sono pericolosamente avvicinate a Nainggolan e compagni. (ANSA).