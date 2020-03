(ANSA) – WASHINGTON, 10 MAR – Le compagnie assicurative private Usa hanno concordato di coprire i trattamenti per il coronavirus e di cancellare il co-pagamento per il test: lo ha annunciato il vicepresidente Mike Pence, che guida la task force americana contro l’epidemia, in un incontro alla Casa Bianca con i dirigenti delle medesime compagnie. Quest’ultime si sono impegnate anche a coprire i costi della telemedicina per i pazienti che possono essere curati senza uscire di casa.