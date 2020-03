Coronavirus: tre nuovi casi a Betlemme, totale sale a 29

(ANSAmed) – TEL AVIV, 10 MAR – Tre nuovi casi di coronavirus sono stati rilevati oggi a Betlemme, portando così a 29 il numero complessivo di quelli registrati in Cisgiordania. Tutti riguardano la città di Betlemme (tenuta sotto isolamento da diversi giorni), fatta eccezione per un caso a Tulkarem (Cisgiordania del nord). Lo ha riferito la agenzia di stampa ufficiale Wafa. Oggi in diverse città palestinesi è stata ordinata la chiusura di caffè e di ristoranti. Le autorità militari israeliane – di concerto con quelle palestinesi e con quelle giordane – hanno ordinato la chiusura nelle due direzioni del valico di Allenby, fra Cisgiordania e Giordania, per contrastare la diffusione del virus. A Gaza finora non è stato rilevato alcun caso di coronavirus. Le scuole restano chiuse almeno fino a giovedì, ma caffè e ristoranti sono aperti.