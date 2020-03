(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Insieme a mascherine e respiratori polmonari arriveranno dalla Cina anche “medici specializzati che hanno affrontato per primi il picco dell’emergenza coronavirus”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi DI Maio in collegamento con La Vita in diretta su Rai 1. “Non che ai nostri medici serva qualcuno che gli insegni il lavoro” ma i medici cinesi “sono stati i primi” e potranno portare la loro esperienza, ha spiegato.