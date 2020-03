Coronavirus: card.Bagnasco basta discussioni,tutelare salute

(ANSA) – GENOVA, 10 MAR – “L’appello alla consapevolezza e alla responsabilità non ammette sofismi o discussioni inutili, poiché si tratta di prendere a cuore non solo la salute personale ma anche quella di tutti, specialmente dei più fragili”. Lo scrive il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova in una lettera indirizzata alla Chiesa e alla Città di Genova “Tutto il mondo – scrive – riconosce che la situazione è seria e richiede una risposta seria. Come cittadini, siamo chiamati a vivere alcuni temporanei limiti per un bene superiore, che è quello della salute e della sicurezza del popolo. Lo dobbiamo al Paese, a coloro che sono colpiti dal morbo, alle vittime, alla moltitudine di medici, infermieri, operatori che con dedizione curano e lottano”. Comportarsi come viene indicato è “un tributo di serietà” senza dimenticare che “in un’emergenza sconosciuta, “la cultura della sistematica obiezione e polemica appare impropria e incomprensibile”. (ANSA).