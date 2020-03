Da Gazza a Best, quei bicchieri di troppo nel calcio

ROMA. – Gol e alcol, ovvero come rovinare un calciatore. Storia vecchia come il football, oggi rinverdita da una clamorosa intervista del 39 enne Cicinho, ex difensore della Nazionale brasiliana, del Real Madrid e della Roma, che ha confessato a un giornale del suo paese che ai tempi in cui vestiva la maglia giallorossa si faceva esorbitanti bevute di birra, “per vent’anni ho bevuto di tutto”.

Il binomio vietatissmo fra calcio e alcolici non ha spaventato campioni di ogni tempo, primo fra tutti Diego Maradona, sicuramente il più noto fra le vittime delle smodate abitudini con il bicchiere (e con le droghe) che ne hanno accelerato la fine della carriera.

Un altro col bicchiere sempre in mano era George Best, campione anche di umorismo quando dichiarò, poco tempo prima di morire a 60 anni età, di aver “speso i suoi soldi in alcol donne e auto, il resto l’ho sperperato”.

Nel 2018 l’allora romanista Radja Nainggolan festeggiò il capodanno con una bevuta di troppo, condita da un video in cui fuma e bestemmia, che gli costarono 100 mila euro di multa dal club.

Guai gravissimi di salute e comportamentali, e anche la fine anticipata della carriera, sono il prezzo pagato da Paul Gascoigne, calciatore britannico simpatico e bravo, ma senza freni di fronte a vino e birra.

Il nazionale brasiliano del Chelsea David Luiz più di una volta è andato ai microfoni tv completamente ubriaco. Il portiere della nazionale britannica John Hart nel 2010 la sera prima di una gara per le qualificazioni agli Europei si prese una colossale sbronza e fu immortalato in video mentre ballava sul tavolino di un locale notturno, invece di essere a letto.

Tanta passione alcolica anche per il nazionale danese Nicklas Bendtner, più volte trovato completamente ubriaco.