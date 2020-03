Coronavirus: Liguria,saliti a 9 morti,positivi 136,35 in più

(ANSA) – GENOVA, 10 MAR – Sono passati da 8 a 9 i morti con positività al coronavirus in Liguria. L’ultimo decesso è avvenuto in presidio ospedaliero del Savonese, si tratta di un uomo ultranovantenne. Quattro sono avvenuti nel Savonese, due nell’Imperiese, 2 al policlinico San Martino di Genova, 1 all’ospedale Evangelico sempre a Genova. Sono 136 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 35 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 (erano 75) mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Lo comunica Regione Liguria. Nell’imperiese gli ospedalizzati sono 13, 24 nel Savonese, 21 al Policlinico San Martino, 7 all’Evangelico, 8 all’ospedale genovese Galliera, 5 nel Tigullio e 13 nello Spezzino. 45 sono i pazienti a domicilio. In sorveglianza attiva ci sono 904 persone in tutta la Liguria (+287 rispetto a ieri). (ANSA).