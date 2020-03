ROMA. – L’Italia chiama e l’Europa risponde. Il governo delinea le sue misure, per un varo atteso a breve: cassa integrazione per tutti i settori e in tutta Italia, congedi speciali per i genitori che hanno i figli a casa da scuola, aiuti specifici per gli autonomi e per i lavoratori stagionali. E poi un sostegno corposo alla liquidità delle imprese, per evitare che vengano travolte dal blocco delle attività a causa dell’epidemia.

E dall’Europa arrivano segnali più che incoggianti, non solo in termini di flessibilità sul deficit che l’Italia si accinge a ritoccare portando la cifra degli interventi almeno a 10 miliardi. La Commissione Ue proporrà – annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – di creare un fondo da 25 miliardi che andrà “a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili dell’economia”, colpite dal Coronavirus, con risorse per favorire la liquidità attorno ai 7,5 miliardi.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha parlato con i vertici europei con una call e in serata la presidente della Commissione assicura che l’economia in mezzo alla tempesta sarà sostenuta “con ogni mezzo”: lo stesso “whatever it takes”, che è stato il timbro di fabbrica di Draghi e che oggi alcune fonti attribuiscono anche alle richieste che il premier italiano avrebbe posto nel colloquio europeo.

L’Italia una decisione la prenderà domani in un nuovo Consiglio dei ministri prima del voto delle Camere sulla richiesta di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica: l’asticella del deficit potrebbe essere portata fino al 2,7% o anche qualcosa di più, fermo restando, almeno per ora, il rispetto del vincolo europeo del 3%.

Da Bruxelles anche su questo ci sono segnali incoraggianti. “Faremo pieno uso della flessibilità del Patto, e su questo chiariremo le regole prima dell’Eurogruppo di lunedì. Ci saranno linee guida entro il weekend”, dice la Von den Leyen. Ma assicurazioni erano già arrivate dalla commissaria alla Concorrenza, Margrete Vestager – “Restiamo pronti a lavorare con il Governo italiano su misure aggiuntive per rimediare ai seri problemi dell’economia” – e dal vicepresidente Valdis Dombrovskis: la Ue è pronta “a sostenere l’Italia e gli italiani con ogni mezzo”.

Un intervento unitario viene invocato anche dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio italiano, secondo il quale è indispensabile anche il ricorso agli eurobond per sostenere i vari Paesi, a partire dai più deboli come l’Italia.

Sull’economia del Belpaese l’impatto del virus sarà pesante, anche se l’authority dei conti pubblici non si spinge a fare stime, e rischia, se i supporti non saranno adeguati, di “compromettere la potenzialità dell’intero paese negli anni a venire”. Intanto per il 2020 una contrazione del Pil sarà inevitabile e ci saranno settori, a partire dal turismo, che probabilmente non riusciranno a recuperare le perdite di queste settimane nemmeno se l’epidemia si conterrà entro aprile.

Proprio il turismo è uno dei settori sotto la lente dell’esecutivo, e il primo che potrebbe godere degli indennizzi allo studio per le attività che hanno perso fette importanti di fatturato (si valuta un intervento su chi registra un -25%). Per le aziende del settore, come per tutte le Pmi, l’esecutivo sta mettendo a punto, insieme ad Abi e alla Banca d’Italia, una serie di interventi per sostenere la liquidità, attraverso il congelamento dei mutui e il rafforzamento del Fondo di Garanzia delle Pmi, oltre alla sospensione dei versamenti di ritenute e contributi (tutte misure già attivate per le imprese delle prime “zone rosse”).

Ma si agirà anche sui mutui prima casa delle famiglie, in particolare per quelle che hanno attività autonome, e sulla cassa integrazione estesa a tutti i settori e anche alle piccole attività che attualmente non possono farvi ricorso. Per la Cig in deroga, annuncia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ci saranno circa 2 miliardi e procedure semplificate, insieme a un “rafforzamento del fondo di integrazione salariale con 500 milioni” cui potranno accedere anche “le aziende da 5 a 15 dipendenti”.

Per aiutare le famiglie con figli fino a 12 anni arriveranno poi dei “congedi speciali” di 12-15 giorni (niente limiti di età per chi ha figli disabili), parametrato al reddito, o voucher babysitter da utilizzare in alternativa, che saranno potenziati per gli infermieri. In più si sta studiando anche un apposito bonus per chi deve accudire anziani non autosufficienti.

(di Silvia Gasparetto/ANSA)