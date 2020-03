TENERIFE – Preoccupano le condizioni di una signora italiana, apparentemente contagiata dal coronavirus, ricoverata in gravi condizioni nell’Ospedale di Gran Canaria. La signora, di cui non sono state rese note le generalità, sarebbe ricoverata in terapia intensiva. Sempre nella Gran Canaria, sono state ricoverate altre cinque persone, di cui un gruppo di quattro cittadine italiane. Due olandesi, invece, sarebbero in isolamento domiciliario.

Per il momento, casi appurati di coronavirus nelle Isole Canarie, stando alla “Conserjería de Sanidad del Gobierno de Canarias” (l’Assessorato alla Salute) sono 20. I guariti dal virus, invece, sarebbero cinque.

Questa la situazione nelle varie isole. A Tenerife i casi registrati sarebbero 13. L’ultimo si è manifestato martedì scorso. Cinque cittadini, quattro di questi italiani, sarebbero ricoverati presso la struttura sanitaria. Dei tre connazionali ricoverati solo uno presenterebbe sintomi di contagio.

A Fuenteventura, stando alla “Conserjería de Salud”, ci sarebbe un solo contagiato, in isolamento domiciliare. È stato reso noto che gli ospiti dell’Hotel a sud di Tenerife avrebbero concluso il periodo di isolamento domiciliare e abbandonato l’Hotel. Si tratta di quasi 700 ospiti, di cui alcuni turisti italiani.

La “Conserjería de Sanidad ricorda alle persone che ritengano di poter presentare i sintomi caratteristici del virus (tosse, mal di gola, febbre, mancanza d’aria) l’importanza di mettersi in contatto con l’1-1-2, evitando di recarsi personalmente presso i centri di Atención Primaria o Urgencias Hospitalarias (Pronto Soccorso Ospedaliero).

Redazione Madrid