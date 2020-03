Ambasciatore Sannino a RTVE: “Impegnati ad aiutare i turisti italiani a tornare a casa”

MADRID – “Ci sono tanti turisti italiani in Spagna e anche tanti turisti spagnoli in Italia. Stiamo studiando la maniera di aiutare i nostri a tornare in Italia”. È questa, oggi, la maggiore preoccupazione della nostra Ambasciata a Madrid, a seguito della decisione del Governo Sánchez di sospendere ogni collegamento aereo con l’Italia. Lo ha confessato l’Ambasciatore Stefano Sannino durante una intervista concessa a Marc Sala, conduttore di “La Noche 24H”, programma trasmesso dalla televisione di Stato.

Ad una domanda ben precisa del giornalista, il nostro Ambasciatore ha risposto in maniera altrettanto precisa:

– È senz’altro una situazione complicata. Stiamo contattando le compagnie aeree e, in ogni caso, cercando mezzi alternativi per permettere ai turisti italiani di tornare a casa. Abbiamo creato una piccola Unità di Crisi – ha aggiunto – per dare loro una risposta, per cercare di aiutarli.

L’Ambasciatore ha ammesso che non si hanno cifre sul volume dei turisti italiani attualmente in Spagna, vista la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen.

– Sappiamo che ve ne sono tanti a Madrid, a Barcellona e nelle altre città del Paese. E in qualche modo – ha ribadito – dobbiamo aiutarli a tornare in Italia.

L’Ambasciatore Sannino, nel corso della conversazione con Marc Sala, ha sottolineato che i contatti tra i governi sono numerosi e fluidi. E ha spiegato che si è tenuto un “Consiglio Europeo telematico per dare una risposta coordinata a livello europeo e per prendere le prime decisioni in sostegno alle economie dell’Unione Europea”.

– Spero – ha anche commentato – che ci siano manifestazioni di solidarietà a livello sanitario. Ci sono paesi che hanno una maggiore crisi a causa del coronavirus e altri, invece, in cui le difficoltà sono minori. Si lavora nel tentativo di aiutarci reciprocamente.

Dopo aver ammesso che i provvedimenti presi in Italia a causa della crescita dei contagi di coronavirus hanno un impatto psicologico ed economico nel BelPaese, l’Ambasciatore Sannino ha spiegato che, per il momento, la reazione della nostra comunità in Spagna “è stata composta e di comprensione”. E ha spiegato che ci si rende conto che quelli presi dal Governo locale “sono provvedimenti per la salute pubblica e il bene comune”. Ha quindi ribadito che non ci sono state reazioni negative.

A conclusione della conversazione con Marc Sala, ha ammesso che ci sono stati casi di insofferenza nei confronti della nostra collettività. Ma ha tenuto a sottolineare che sono incidenti isolati, manifestazioni di intolleranza che non rispecchiamo i sentimenti di stima e di amicizia degli spagnoli verso gli italiani residenti nel Paese.

Redazione Madrid