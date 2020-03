Coronavirus: Londra stanzia risorse extra nel budget

(ANSA) – LONDRA, 11 MAR – Il governo britannico mette sul piatto risorse extra nella manovra di bilancio illustrata oggi in Parlamento dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, per affrontare l’emergenza coronavirus. La questione è stata citata in apertura da Sunak, che ha ammesso come la gente sia sempre più “preoccupata”, ma ha difeso la risposta graduale del governo Johnson come “tempestiva e mirata”, concepita per avere “il massimo impatto” al momento giusto. Ha inoltre previsto effetti “significativi, ma temporanei” sull’economia del Regno.