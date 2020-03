(ANSA) – VENEZIA, 11 MAR – “Orgogliosi di Voi! Grazie”. Sono le parole scritte in uno striscione che è comparso stamani all’ingresso dell’ospedale di Conegliano. A riferirlo è Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 della Marca Trevigiana. “Sono commosso – commenta Benazzi – per quello che sta facendo tutto il nostro personale così come per l’immenso sostegno che ci sta dando il nostro territorio. Quando mi hanno mandato la foto non sono riuscito a trattenere le lacrime. Ecco, io credo che una comunità che riesce a far sentire in questo modo la propria vicinanza agli operatori che sono in prima linea giorno e notte, che ci fa toccare così con mano la propria stima e gratitudine sia una grande, grandissima forza. Ce la faremo, con l’aiuto di tutti ce la faremo a superare anche questa prova impegnativa dalla quale usciremo più forti, più uniti, più responsabili, più collaborativi”, conclude. (ANSA).