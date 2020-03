BRUXELLES. – Con l’intera Italia diventata ‘zona protetta’ per l’emergenza coronavirus e il sostanziale isolamento del Paese torna d’attualità la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne Ue aboliti dal Trattato di Schengen.

I PAESI ADERENTI. Firmato nel 1985 nella cittadina lussemburghese di Schengen, aderiscono all’accordo 22 Paesi dell’Ue più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Non partecipano Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania, Regno Unito e Irlanda.

COSA PREVEDE. Stabilisce l’abolizione dei controlli alle frontiere interne tra i Paesi firmatari. – LA SOSPENSIONE. Le regole del Trattato permettono ai governi nazionali di reintrodurre temporaneamente i controlli ai confini interni – attuando la cosiddetta sospensione del Trattato – previa notifica delle motivazioni a Bruxelles.

QUANDO SCATTA. La sospensione può scattare in caso di seria minaccia alla sicurezza interna, per problemi di ordine pubblico o per situazioni eccezionali. La sua durata è fissata in sei mesi ma può essere prorogata fino a un massimo di due anni se autorizzata dal Consiglio Ue.

I PRECEDENTI. Finora la sospensione di Schengen è stata applicata quasi un centinaio di volte per ragioni legate soprattutto all’ordine pubblico, alle minacce terroristiche e ai flussi dei migranti.

I CASI PIÙ RECENTI. Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia hanno reintrodotto controlli alle frontiere interne a causa delle circostanze eccezionali dovute alla crisi migratoria iniziata nel 2015. La Francia lo ha fatto per una persistente minaccia terroristica.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS. Un’epidemia come questa, secondo gli esperti della Commissione Ue, potrebbe rientrare tra le situazioni d’emergenza per richiedere il ripristino dei controlli ai confini interni. Ma finora a Bruxelles non è arrivata nessuna richiesta ufficiale in questo senso e molti ne hanno messo in discussione la validità pratica.