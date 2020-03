Advierten que reponer máquinas electorales es sencillo

CARACAS – Félix Arroyo experto electoral, aseveró este miércoles que reemplazar las máquinas de votación que se quemaron en el incendio de hace unos días en los galpones del CNE es sencillo.

“En el sistema electoral, lo más importante es el Software, de las máquinas, que está respaldado en el Data Center de Plaza Caracas y Plaza Venezuela; sino, es negligencia. El de totalización están en los dos servidores, el banco de datos de huellas, eso está guardado en la UBV, y también tiene respaldo. La máquina es lo más fácil de reponer. Lo más difícil es lo otro. Me imagino que hay formas”, indicó.

Arroyo señaló que cada una no cuesta más de 1.000 dólares, “y estoy exagerando. Porque no tienen hardware y software de última generación. Es reemplazar la máquina. O la compras nueva, hablando con los demás países donde haya bloqueo, porque es la democracia, para que haya elecciones”.

SmartMatic, empresa que proveía el software a las máquinas de votación, decidió no trabajar más con el CNE luego de las cuestionadas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, en las cuales se determinó que hubo alteraciones en los resultados. “SmartMatic huyó despavorido porque cuando las elecciones de la ANC en 2017, eso no fue una elección garantizada. La Constituyente no fue una elección”.

“No hace falta comprarles una máquina a ellos. Se pueden fabricar y no son complicadas, tienen poca memoria, no hace falta más soporte. Los dispositivos que manejan, funciona bien con XP, el sistema operativo que usa las máquinas”, comentó.

El experto señaló, que para elecciones manuales los costos serían mayores, porque cada boleta cuesta $1 aproximadamente y son más de 21 millones de electores los que están en el RE, y suponiendo que se hicieran con más de una, podrían gastarse más de 40 millones de dólares, lo que equivaldría a reposición de las máquinas, destruidas en extrañas condiciones.

Acusan a la oposición

Por su parte, Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), acusó a la oposición de intentar crear hechos violentos en el país y de ser responsables del incendio del galpón de CNE en Mariches.

Eso no va a frenar las elecciones en Venezuela (…) y el terrorismo no va a frenar el espíritu democrático y pacífico del pueblo venezolano”, dijo.

Afirmó, desde la concentración del oficialismo en el centro de Caracas, que “tenemos un sistema de organización popular” y agregó que se tomarán las acciones para que los venezolanos puedan acudir a las urnas”.