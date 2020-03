(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 11 MAR – Bellissima ma deserta: in tempo di coronavirus Assisi si presenta così. Dei sei milioni di turisti che ogni anno scelgono la città di San Francesco quale loro metà di viaggio o pellegrinaggio non c’è nemmeno l’ombra. A metà pomeriggio l’ANSA ha raggiunto il sagrato della Basilica Superiore per poi scendere sulla grande piazza Inferiore per incontrare soltanto tre-quattro persone, tutte del posto, a fare jogging e camminare, approfittando del sole primaverile che splende sull’Umbria. Dentro le Basiliche soltanto i frati che prestano servizio di sorveglianza e accoglienza. La stragrande maggioranza dei negozi della città ha scelto di abbassare le saracinesche e attendere che tutto finisca e quindi il ritorno dei visitatori. “Un’Assisi così vuota non l’avevamo mai vista, è desolante”, racconta la gente incrociata. C’è chi fa il paragone con i tempi del sisma del 1997, “ma allora c’erano almeno in giro vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile”. Nessuno comunque si lamenta della decisione presa dal Governo, per tutti è necessario debellare quanto prima il virus. Tra i frati che vivono qui c’è chi ha appena pregato davanti alla tomba di San Francesco, c’è fra Marco che racconta come faccia “impressione” vedere una Assisi così. “Ma – aggiunge – significa pure che gli italiani hanno accolto l’invito del governo di stare ciascuno a casa propria”. (ANSA).