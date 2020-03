(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Sono 617 i morti per coronavirus in Lombardia, con un aumento di 149 decessi in un solo giorno. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Si tratta dell’incremento quotidiano più alto in Lombardia da quando è iniziata l’emergenza coronavirus. “I positivi in Lombardia – ha aggiunto l’assessore – sono 7280,con una crescita molto ampia di 1489 ma ieri avevamo segnalato una crescita solo di 300 positivi dovuta al fatto che molti tamponi sono arrivati in serata”. “Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, sono 560, con un aumento di 94 e questo è il dato più preoccupante”, ha aggiunto Gallera, spiegando che “le terapie intensive sono sempre più sotto stress”. “Aumentano i dimessi ma non abbiamo ancora il dato definitivo”, ha spiegato.