Gobierno descarta casos de coronavirus

CARACAS – El mandatario Nicolás Maduro, informó este martes que las autoridades sanitarias venezolanas descartaron 20 casos sospechosos de coronavirus (COVID-19) en el país.

“Algunos casos que parecían tener las características del Coronavirus han sido descartados. Apenas aparece un alerta aplicamos la prueba”, anunció en un acto del Día Nacional del Médico.

Aseveró que en Venezuela inició una jornada intensa de prevención y protección del país para enfrentar el coronavirus. “He aprobado todos los recursos necesarios para que el país esté dotado de todos los test”, señaló el jefe de estado.

“Debemos tener consciencia plena que un virus de esta características no respeta fronteras y estar preparados para que ese virus no se expanda y no le haga daño a la vida de la población venezolana”, agregó.

Maduro reiteró su llamado a medios de comunicación públicos y privados, así como al pueblo en general a sumarse a la campaña informativa sobre los métodos de prevención a adoptar en casas, escuelas y centros de trabajo.

El mandatario nacional indicó que tienen 46 hospitales a nivel nacional, adecuándolos para la atención directa del virus.

Medicamento cubano

Maduro informó que su Gobierno ya cuenta con unidades de Interferón cubano alfa 2B (IFRrec) para tratar los posibles casos del Covid-19 que se presenten en el país.

“Necesitamos blindar al país, prepararnos y además tener las medicinas suficientes para las personas que sean afectadas. Cuba va a la cabeza a la vanguardia, como siempre, con el Interferón, creado con tecnología médica cubana, y que ha tenido excelente resultado en su aplicación en China. El Interferón cubano ya está en Venezuela para atender aquellos pacientes que pudieran presentar casos”, acotó.

El Interferón es un antiviral que eleva las defensa del cuerpo y se encuentra entre los 10 medicamos aprobados por el Gobierno de la República Popular China para tratar el virus que ya registra más de 116.000 casos en todo el mundo.

Por su parte, el jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Julio García, agregó que en el país hay más de 10 mil unidades de este medicamento como parte del convenio Cuba-Venezuela.

Este medicamento fue creado en el año 1984 con el inicio del Polo Científico Cubano, convirtiéndose en el primer fármaco de la biotecnología cubana. Particularmente en China, existe una planta de producción de este medicamento que hasta la fecha ha salvado la vida de más de tres mil personas, precisó García.