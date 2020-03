(ANSA) – GENOVA, 12 MAR – Parchi chiusi, passeggiate con certificato medico, arenili e scogliere off limits, e anche i cimiteri. Sono i divieti imposti da alcuni Comuni per fronteggiare il coronovirus al di là delle prescrizioni del decreto del presidente del Consiglio. A Santa Margherita Ligure il sindaco Paolo Donadoni ha firmato un’ordinanza per la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici “per evitare il più possibile assembramenti – spiega Donadoni – Capisco che sia difficile, soprattutto per le famiglie con bambini, rinunciare alla passeggiata e al gioco nel parco, ma dobbiamo farlo per il bene di tutti. I nostri cittadini stanno rispondendo bene all’appello e di questo li ringrazio”. Chiusi anche cimitero e mercato settimanale. Chiusi parchi, giardini, cimiteri e mercato settimanale anche alla Spezia. Accade anche a Portovenere dove sono off limits pure gli arenili e le scogliere, come a Lerici dove il Comune permette l’attività sportiva all’aperto solo entro le 8 e le passeggiate con prescrizione medica. (ANSA).