Coronavirus: Sardine, flashmob online per raccolta fondi

(ANSA) – BOLOGNA, 12 MAR – Le ‘sardine’ lanciano un flashmob virtuale per raccogliere fondi per l’acquisto di ventilatori per la respirazione in terapia intensiva e sub-intensiva. L’iniziativa prevede una serie di sfide online: se il destinatario accetterà e porterà a termine il compito, chi l’ha proposta donerà una cifra dai 10 ai 100 euro alla campagna #maresolidale, partita in questi giorni. Il primo è stato proprio Mattia Santori, volto del movimento antisovranista, che in un video ha sfidato Pif a preparare, cucinare e mangiare un piatto di tortellini: “Se lo farà, donerò 100 euro”.