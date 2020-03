(ANSA) – NEW YORK, 12 MAR – I campioni in carica della Nba, i Toronto Raptors, si mettono in auto-quarantena. La decisione è stata presa dopo la notizia che il giocatore francese Rudy Gobert degli Utah Jazz è risultato positivo al coronavirus. La squadra canadese ha giocato contro i Jazz lo scorso lunedì. Tutto ciò dopo che l’Nba ha sospeso a tempo indeterminato la ‘regular season’. (ANSA).