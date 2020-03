Calcio: Lecce, stop agli allenamenti per una settimana

(ANSA) – LECCE, 12 MAR – Anche il Lecce si ferma per l’emergenza legata al Coronavirus. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio al Via del Mare, dove nel corso di una riunione, alla presenza del presidente Saverio Sticchi Damiani, è stato comunicato ai giocatori lo stop degli allenamenti fino a lunedì prossimo (seduta programmata nel pomeriggio al Via del Mare). È stato, pertanto, annullato l’allenamento odierno. “Abbiamo deciso di interrompere da oggi fino a lunedì – ha spiegato il tecnico Fabio Liverani, perché credo che quello successo a Rugani (ora anche Gabbiadini) ha toccato tutte le società, c’è stato un evolversi della situazione e noi ci adeguiamo al suggerimento della Lega, visto che ora tutte le squadre sono ferme”. “Ad oggi l’ultima comunicazione ufficiale parla di una ripresa del campionato per il 4 aprile, e monitoriamo la situazione tramite il presidente, che è in collegamento quotidiano con le altre società. Se dovessero esserci nuove disposizioni ci adegueremo”, ha concluso Liverani. (ANSA).