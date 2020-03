CITTA’ DEL VATICANO. – All’indomani del nuovo decreto con cui il premier Giuseppe Conte “blinda” l’Italia per arginare i contagi da Coronavirus, anche papa Francesco non fa mancare il suo appoggio. “Continuiamo a pregare insieme, in questo momento di pandemia, per gli ammalati, per i familiari, per i genitori con i bambini a casa… ma soprattutto io vorrei chiedervi di pregare per le autorità – dice all’inizio della messa mattutina a Santa Marta -: loro devono decidere e tante volte decidere su misure che non piacciono al popolo. Ma è per il nostro bene”.

“E tante volte, l’autorità si sente sola, non capìta. Preghiamo per i nostri governanti che devono prendere la decisione su queste misure: che si sentano accompagnati dalla preghiera del popolo”, aggiunge il Pontefice.

Commentando quindi nell’omelia il Vangelo odierno del ricco epulone e del povero Lazzaro, Francesco esorta a non essere indifferenti di fronte al dramma di quanti, soprattutto i bambini, soffrono la fame o fuggono dalle guerre e trovano davanti a loro solo dei muri.

Il Papa ne parla come del “dramma dell’informazione che non scende al cuore”: “Tutti noi sappiamo, perché lo abbiamo sentito al telegiornale o lo abbiamo visto sui giornali, quanti bambini patiscono la fame oggi nel mondo; quanti bambini non hanno le medicine necessarie; quanti bambini non possono andare a scuola. Continenti, con questo dramma: lo sappiamo. Eh, poveretti… e continuiamo”.

“Questa informazione non scende al cuore, e tanti di noi, tanti gruppi di uomini e donne vivono in questo distacco tra quello che pensano, quello che sanno e quello che sentono: è staccato il cuore dalla mente. Sono indifferenti – prosegue -. Come il ricco era indifferente al dolore di Lazzaro. C’è l’abisso dell’indifferenza”.

“A Lampedusa, quando sono andato la prima volta, mi è venuta questa parola: la globalizzazione dell’indifferenza – ricorda -. Forse noi oggi, qui, a Roma, siamo preoccupati perché ‘sembra che i negozi siano chiusi, io devo andare a comprare quello, e sembra che non posso fare la passeggiata tutti i giorni, e sembra questo…’: preoccupati per le mie cose.

E dimentichiamo i bambini affamati, dimentichiamo quella povera gente che ai confini dei Paesi, cercando la libertà, questi migranti forzati che fuggono dalla fame e dalla guerra e soltanto trovano un muro, un muro fatto di ferro, un muro di filo spinato, ma un muro che non li lascia passare”.

“Sappiamo che esiste questo, ma al cuore non va – aggiunge -. Noi viviamo nell’indifferenza”, che “è questo dramma di essere bene informato ma non sentire la realtà altrui. Questo è l’abisso: l’abisso dell’indifferenza”.

Intanto, nel quadro irreale di una Piazza San Pietro e una Basilica completamente deserte per le misure anti-Coronavirus, si celebra domani – giorno festivo in Vaticano – il settimo anniversario dell’elezione di papa Bergoglio: una ricorrenza a dir poco sottotono, per quanto il Papa che quella sera del 13 marzo 2013 ai presentò come “venuto dalla fine del mondo” non sia mai stato particolarmente incline ai festeggiamenti.

A parte i provvedimenti e le drastiche limitazioni già messi in atto – tra cui l’Angelus e l’udienza generale del Papa solo in diretta streaming per evitare gli assembramenti di fedeli -, si ragiona anche su come gestire i prossimi riti del triduo pasquale, sempre molto partecipati (si pensi solo alla Via Crucis al Colosseo), naturalmente in base a quelle che saranno le disposizioni delle autorità italiane.

E, dopo la giornata di preghiera e digiuno indetta ieri dalla diocesi di Roma, in cui Francesco ha affidato alla Madonna del Divino Amore l’aiuto per superare l’epidemia, continuano le iniziative di raccoglimento e invocazioni comuni. La Chiesa italiana ha promosso un momento di preghiera “per tutto il Paese”, invitando le famiglie, i fedeli, le comunità religiose a recitare in casa il Rosario alle 21.00 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.

“Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa”, spiega la Cei.

