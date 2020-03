Sector salud exige insumos y condiciones laborales

CARACAS – El presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela, Huníades Urbina, afirmó que el ministerio de Salud tiene que tomar en cuenta las carencias que afrontan los hospitales venezolanos en cuanto a servicios públicos.

“Aquí no hay programación de la dotación de insumos, aquí van comprando dependiendo la protesta que se genere, señaló.

Resaltó que “justo a la hora que estamos convocando llega un camión con una pantomima a bajar medicamentos. En otras oportunidades llegan los insumos en la mañana y los sacan por la puerta de atrás y se los llevan, esto es un engaño más”.

Asimismo indicó que el JM de los Ríos no cuenta con suministro de agua potable, que se tienen más de 10 años informando que el hospital está en crisis.

En cuanto al coronavirus enfatizó que “afortunadamente no somos centro centinela de acuerdo a lo que dice al ministerio, pero cualquier niño que se enferme de coronavirus o lo que sea va a llegar al hospital de niños”. Y que los hospitales no cuentan con los implementos necesarios para atender eventuales casos de COVID-19.

Urbina reiteró que el sector seguirá en las calles para exigir al gobierno actúe frente a la crisis del sector.

“La dotación de medicamos tiene que ser en forma regular, de lo contrario, no se cumple, no solo existe el derecho a la salud, la salud comprende una serie de factores. Cada vez que entra un paciente acá, no solo es la falta de recursos, esto es un contexto de país. Es una situación que a un niño le mandas un antibiótico y no tiene para comprarlo, o no tiene el techo. La salud es todo. Todos los niños tienen derecho al nivel más alto de salud posible”, comentó Vietnam Vera, vicepresidenta de la Sociedad de Médicos del JM de Los Ríos.

“Es triste decir que todas las noches, las residencias están vueltas un asco. Los baños de los pacientes en emergencia, eso es una porquería. Nos duele en el alma que nuestros niños estén pasando por esto. ¿Cómo vamos a hacer para una situación de pandemia? Yo también necesito cuidarme, ¿cómo hago si no tengo tapabocas?”, comentó una de las enfermeras.

Ingrid Soto, jefa del servicio de Nutrición y Desarrollo, señaló que “cada día los problemas se van sumando. Tenemos tres semanas sin agua y sabemos que las infecciones se transmiten por las manos de los médicos. No solo porque está de moda el coronavirus, tenemos que lavarnos las manos. Seguimos con el problema de alimentación, la limpieza, la falta de laboratorio, rayos X”.