Calcio: Conmebol chiede alla Fifa posticipare le qualificazioni

CARACAS – La Cofederación Sudamericana de Fútbol (Conmebl) ha pubblicato sul proprio sito web una lettera diretta alla Fifa sollecitando la sospensione della prima finestra delle qualificazioni verso il mondiale Qatar 2022 a causa del COVID-19 (Corovirus).

La lettera é firmata dal segretario generale della Conmebol, José Astigarraga, ed é diretta alla segretaria generale della FIFA, Fatma Samoura, dove allega: “La propagazione del Conavid-19 in tutto il mondo, che ha provocato la riprogrammazione della riunione del Congresso della Fifa, fa si che il calcio giocato non sia esente dal problema”.

Il dirigente argomenta che l’inizio delle qualificazioni é previsto per il 22 marzo e le squadre sudamericane quasi sicuramente dovranno fare a meno di alcune delle star che giocano nei campionati europei.

“Molti di questi giocatori, provengono da paesi con un alto rischio di contagio, molti di loro potrebbero essere messi in quarantena, situazione che li costringerebbe a dare forfait alle convocazioni” si legge nel comunicato Conmebol.

Per tutti questi motivi, i dieci paesi della zona Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela hanno sollecitato il rinvio delle gare di qualificazione.

In questi giorni sono stati già sospesi diversi campionati in giro per il mondo: Serie A, Liga spagnola, la NBA, la MLS, il GP d’Australia della F1. Stando ai rumors, nelle prossime ore potrebbe essere sospesi: Champions League, Coppa Libertadores, Europa League, l’Eredivisie (campionato olandese) e la Primera División venezuelana.

(di Fioravante De Simone)