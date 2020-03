GENOVA. Tutta la squadra in quarantena compreso lo staff tecnico, in primis il mister, Claudio Ranieri: è scattato immediatamente il protocollo sanitario dopo la positività al coronavirus dell’attaccante Manolo Gabbiadini. La Sampdoria ha comunicato la notizia sul proprio sito ufficiale poco dopo le 15. É il secondo caso di positività in Serie A dopo quello del difensore della Juventus Daniele Rugani.

I giocatori si trovano tutti a Genova a parte il difensore Alex Ferrari che da diversi mesi è a Modena per proseguiré l’iter di recupero dopo l’operazione a dicembre per la rottura del crociato del ginocchio destro.

Ovviamente la quarantena è stata estesa a tutto il personale della Sampdoria che era stato a contatto con Gabbiadini e il resto della squadra. Proprio da martedì pomeriggio la società aveva sospeso gli allenamenti fino al 16 marzo definendo una serie di regole ed istruzioni a tutela dei propri tesserati. Ma già da alcune settimane poco dopo i primi casi di coronavirus in Lombardia il club aveva attivato una procedura per evitare rischi di contagio: una presenza ridotta del personale extra campo nel quartier generale di Bogliasco fino allo stop del contatto con i tifosi anche per semplici autografi e fotografie.

Gabbiadini, attraverso il proprio twitter, ha voluto rassicurare tutti e soprattutto ha sottolineato il rispetto delle regole per cercare di evitare il contagio: “Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivatigià tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutte le norme, restate a casa e tutto si risolverà”, ha scritto l’attaccante doriano.

Pioggia di messaggi per il bomber attraverso i social con la Sampdoria in primissima fila: “Siamo con te Manolo. La Sampdoria e tutti i sampdoriani. Forza!”, e poi da tutti i suoi compagni di squadra che non hanno voluto far mancare l’incoraggiamento a Manolo. Vicinanza alla punta anche dal Genoa: “#dobbiamoaverefiducia per tutti quelli che combattono il covid-19. Siamo vicini a Daniele Rugani, Manolo Gabbiadini e a tutti coloro che in queste ore affrontano il virus”.

Anche dall’Inghilterra si sono ricordati di lui. Via twitter il Southampton con cui aveva giocato dal 2017 al gennaio 2019 gli ha spedito un messaggio di vicinanza: “Stay strong, Gabbi. Sending our best wishes to you”: Sii forte, Gabbi. E tutto il pianeta calcio si associa a queste parole.