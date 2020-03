Tokyo 2020: Cio “rispetterà parere Oms” su possibile rinvio

(ANSA-AFP) – ROMA, 12 MAR – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) terrà conto delle “raccomandazioni” dell’Organizzazione mondiale della sanità per decidere su un possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, ha affermato il presidente, Thomas Bach, intervistato dalla tv tedesca Ard. La pandemia da coronavirus sta già ponendo “seri problemi nelle gare di qualificazione – ha affermato Bach -, tra cancellazioni e rinvii. Dovremo reagire in modo molto flessibile”, ha continuato riferendosi a possibili modifiche ai criteri di qualificazione, senza tuttavia specificare gli sport e gli eventi in questione. Sempre oggi – quando ad Olimpia è stata accesa la fiaccola olimpica in una cerimonia a ‘porte chiuse’ – il governatore di Tokyo ha definito impensabile la cancellazione dei Giochi olimpici. Il presidente Usa, Donald Trump, ha suggerito invece di rimandare le Olimpiadi di Tokyo per un anno giovedì. (ANSA-AFP).