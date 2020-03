CARACAS – L’Estudiantes de Mérida sfiderà oggi, alle 18:00, il Nacional de Montevideo sul campo del Gran Parque Central, in una gara valevole per la seconda giornata della fase a girone della Coppa Libertadores 2020.

I biancorossi scenderanno in campo con il dente avvelenato dopo la vittoria sfuggita nel finale la scorsa settimana contro il Racing nel Metropolitano di Mérida. I ragazzi di Martín Brignani si erano portati in vantaggio con José Rivas (48’), poi gli argentini hanno ribaltato la frittata con Nicol´s Reniero (71’) e Matías Zaracho (84’).

Mentre nella Primera División gli accademici hanno battuto 2 -1 l’Atlético Venezuela grazie alle reti di Henry Plazas (8’) e Alexis Messidoro (60’), entrambe su calcio di rigore.

Dal canto suo, el Nacional la scorsa settimana ha battuto in trasferta per 0 – 1 l’Alianza Lima grazie alla rete di Santiago Rodríguez dopo appena un minuto di gioco. mentre nel campionato charrúa ha pareggiato 2 -2 in casa del Montevideo Wanderes.

Quello che andrà in scena oggi sarà il terzo confronto ufficiale tra queste due formazioni, il precedente risale all’edizione 1999: vittoria biancorossa 3 – 1 a Mérida e sconfitta 2 – 1 in Uruguay.

Il “Tricolor” ha perso solo una delle ultime nove gare disputate sul campo del Gran Parque Central, dove ha uno score di 6 vittorie, 2 vittorie ed una sconfitta. L’unica squadra capace di espugnare questo campo é stato l’Internacional di Porto Alegre (0-1) negli ottavi di finale della Coppa Libetadores 2019.

Mentre, le statistiche non favorisco all’Estudiantes quando visita la terra charrúa con quattro sconfitte e se controlliamo i gol sono 5 segnati e 14 subiti.

(di Fioravante De Simone)