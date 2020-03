Calcio venezuelano: Larotonda festeggia il primo gol in Primera División

CARACAS. – Come il primo bacio con la fidanzata, il primo giorno di scuola o la prima volta allo stadio. L’otto marzo 2020, sarà un giorno che resterà impresso nella memoria del calciatore italo-venezuelano Christian Larotonda: quel giorno ha segnato il suo primo gol nella Primera División venezuelana.

Nell’ultimo turno di campionato Metropolitanos ha portato a casa un’importante vittoria battendo per 3 – 0 Mineros de Guayana, una delle reti é stata griffata proprio dal calciatore di origine italiana.

Era il 64esimo minuto di gioco sul rettangolo verde dello stadio Olímpico della UCV, i viola conducevano la gara per 1 – 0 e dagli spalti partiva il coro: “¡Vamos Metrooo! ¡Vamos Metrooo!” (una sorta di Forza Metro!). Il calciatore Robinsn Flores sfrutta al meglio la sua velocità percorrendo come un fulmine la fascia destra, tira dal cilindro un cross che Larotonda sfrutta al meglio con un destro micidiale.

“E’ stato un ottimo lavoro di squadra, non avrei potuto segnare il gol senza l’assist perfetto di Robinson. Sono felicissimo per il mio primo gol da professionista ed anche per aver iniziato il match da titolare” ha dichiarato in un comunicato stampa il calciatore di origine itálica.

Ovviamente dopo il gol i festeggiamenti non sono mancati, tutti i compagni (inclusi quelli della panchina) hanno sommerso Larotonda. Poi c’é stato un saluto anche ai familiari presenti sugli spalti.

Per i Metropolitanos, quella ottenuta contro i Mineros é la prima vittoria stagionale. Nel prossimo turno, dovrebbe sfidare in trasferta il Deportivo Lara che nel Monday night é stato battuto per 2-1 dallo Zamora a Barinas.

Stando ai rumors, il campionato venezuelano potrebbe fermarsi in maniera preventiva per i problemi di tipo sanitario che ci sono in giro per il mondo.

In caso di confermarsi la notizia, la Primera División, andrebbe ad aggiungersi ad altri campionati calcistici: Serie A, Liga spagnola, Bundesliga, Eredivisie e Major League Soccer.

(di Fioravante De Simone)