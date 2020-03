Coronavirus: per stop PGA Tour, decisive parole McIlroy

(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “Se si vuole continuare a giocare tutti, giocatori, staff e addetti ai lavori, devono sottoporsi al test del coronavirus. E se soltanto una persona dovesse risultare positiva al tampone, allora dobbiamo fermarci”. Alla base della decisione del PGA Tour, di fermare il The Players Championship e cancellare i prossimi tre eventi del massimo circuito americano (stop almeno fino ad inizio aprile), avrebbero pesato anche le dichiarazioni di Rory McIlroy. In Florida il numero 1 mondiale, dopo il primo round del The Players, ha preso posizione sull’emergenza coronavirus chiedendo controlli immediati e certezze, “anche per non mettere a rischio la salute dei nostri affetti”. (ANSA).